Pınar Deniz, özel hayatıyla ilgili bombayı patlattı! Çarpıcı açıklamasıyla duyanları şok etti

Pınar Deniz, başarılı oyunculuğuyla ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajla kendine yeniden hayran bıraktı. Deniz, röportajında samimi açıklamalarda bulundu. Özel hayatıyla ilgili söyledikleri ise gündeme bomba gibi düştü.