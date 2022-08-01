Pınar Deniz, özel hayatıyla ilgili bombayı patlattı! Çarpıcı açıklamasıyla duyanları şok etti
Başarılı oyuncu Pınar Deniz, Kanal D'nin Yargı dizisindeki performansıyla kendine hayran bıraktı. Güzelliğiyle baş döndüren oyuncu bir dergiye verdiği röportajıyla dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yapan Deniz, öyle şeyler söyledi ki...
Pınar Deniz, başarılı oyunculuğuyla ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajla kendine yeniden hayran bıraktı. Deniz, röportajında samimi açıklamalarda bulundu. Özel hayatıyla ilgili söyledikleri ise gündeme bomba gibi düştü.
Reyting rekorları kıran ‘Yargı’ dizisindeki 'Avukat Ceylin' karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz, bir derginin bu ayki sayısına kapak oldu.
Pınar Deniz, kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Yargı dizisinin ‘Ceylin’i Pınar Deniz çarpıcı açıklamalar yaptı. Deniz, "Akrep kadınıyım. En büyük tutkum farklı güzellikler görmek. Yerimde sayamam.