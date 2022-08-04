Pınar Deniz Hürrem Sultan stilini hayranlarıyla paylaştı! Yer yerinden oynadı
Oyuncu Pınar Deniz imajını değiştirdi. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Deniz yeni projesi için saçlarının rengini değiştirdi. Pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu sosyal medyada gündem oldu.
Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz, yeni dijital dizisi için Disney Plus'la anlaşmıştı. Ünlü oyuncu yeni projesi için imaj değiştirdi. Saçlarını kızıla boyatan Deniz'in pozları sosyal medyada viral oldu.
Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz her geçen gün güzelliğine güzellik katıyor.
Kanal D'nin Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu'yla başrol paylaşan, Avukat Ceylin rolüyle gönüllerde taht kuran güzel oyuncu şimdilerde yeni rolüne hazırlanıyor.
Uraz Kaygılaroğlu ile başrol oynayacak olan Pınar Deniz'in yeni dizisi DisneyPlus'ta yayınlanacak.