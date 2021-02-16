Pınar Deniz en doğal halini paylaştı Kırmızı Oda'nın Nazlı'sını gören beğeni yağdırdı
Aşk 101 dizisinin Burcu öğretmeni, Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı Pınar Deniz makyajsız fotoğraflarıyla herkesin beğenisini kazandı.
Netflix'te yayımlanan ve tartışmalara neden olan Aşk 101 dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, şimdilerde TV8'in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'da Nazlı karakterine hayat veriyor. Oyunculuk performansıyla da her hafta takdir topluyor.
Aşk 101'le başarılı bir çıkış yakalayan ardından Kırmızı Oda'da bu çıkışı korumayı başaran Deniz, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Hatta sıklıkla Instagram'da doğal hallerini paylaşmayı seviyor.
Başarılı oyunculuğu kadar güzelliği ile de çok konuşulan 27 yaşındaki Pınar Deniz, Instagram hesabından makyajsız pozlarını paylaştı.
Ünlü oyuncunun doğal güzelliğini yansıttığı pozları hayranları tarafından büyük ilgi gördü.