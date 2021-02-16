Pınar Deniz en doğal halini paylaştı Kırmızı Oda'nın Nazlı'sını gören beğeni yağdırdı

Netflix'te yayımlanan ve tartışmalara neden olan Aşk 101 dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, şimdilerde TV8'in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'da Nazlı karakterine hayat veriyor. Oyunculuk performansıyla da her hafta takdir topluyor.