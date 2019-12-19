Pınar Deniz Can Yaman'ı olay sözlerle reddetti yeni partnerinden de darbe yedi

İddiaların ardından sessiz kalan Deniz, konu hakkında "Benim için çok önemli bu. Kadına şiddetin, kadının ezildiği bir işin içinde olmak istemiyorum. Ben bu yüzden bu sene birçok işi reddettim. Kendisini tanımıyorum ama o röportaj çok etkili oldu" dedi.