Pınar Deniz Can Yaman'ı olay sözlerle reddetti yeni partnerinden de darbe yedi
Can Yaman'ın kadınları aşağılayan sözlerinin ardından yeni dizi partneri Pınar Deniz, beraber rol almak istemediğini olay sözlerle duyurdu.
İspanya'da katıldığı bir programda kadın hayranının sorusuna verdiği edepsiz cevapla tepkilerin hedefi haline gelen Can Yaman'ın Şubat ayında çekimlerine başlanması beklenen yeni dizisi, kadınları aşağılayıcı sözleri ve tavırları nedeniyle iptal edilmişti. Yaman'a bir darbe de dizideki partneri Pınar Deniz'den geldi.
Can Yaman'ın 'libido' açıklamasının ardından, Pınar Deniz'in başrolünü Can Yaman'la paylaşacağı diziden çekildiği iddia edilmişti.
İddiaların ardından sessiz kalan Deniz, konu hakkında "Benim için çok önemli bu. Kadına şiddetin, kadının ezildiği bir işin içinde olmak istemiyorum. Ben bu yüzden bu sene birçok işi reddettim. Kendisini tanımıyorum ama o röportaj çok etkili oldu" dedi.
Dizinin yapımcısı Faruk Turgut ise dizisinin ilk etapta bazı aksaklıklar nedeniyle ertelendiğini söylese de ardından gerçek nedenin Yaman'ın 'libido ve oyunculuk' hakındaki söylemleri, İspanya'daki kadın hayranına verdiği edepsiz cevap ve tavrı nedenleriyle projenin eylül ayına kadar iptal edildiğini belirtmişti.