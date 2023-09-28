Pınar Davar davasında avukattan utanmaz savunma! Belki de öldükten sonra tecavüz edilmiştir!
Pınar Damar’a cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdüğü iddia edilen kuzeninin sevgilisi Metin Aydın davasında, 'cinsel istismara uğramış" raporu çıktı. Katil zanlısı Aydın'ın avukatının cinsel saldırı tespitine karşı savunması "utanmazlık" olarak nitelendirildi.
İstanbul Bağcılar’da Metin Aydın’ın sevgilisinin kuzeni Pınar Damar’a (32) cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdüğü iddia edilmişti. Aydın cinayeti itiraf etse de Damar’a cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürmüştü.
Pınar Damar’ın üstünde Aydın’a ait DNA örnekleri bulunmuştu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da rapor üzerine Aydın’a ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açmıştı.
Rapor: Ölmeden önce tecavüze uğramış
Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar’ın ölümünden önce mi, sonra mı cinsel saldırıya uğradığı konusunda Adli Tıp Kurumu’ndan görüş istemişti. Adli Tıp’ın raporu dün görülen duruşmada mahkemeye ulaştı.
Adli Tıp Kurumu'nun mahkeme gönderdiği rapora göre, Pınar’ın ölümünden önce cinsel saldırıya maruz kaldığı ortaya çıktı.