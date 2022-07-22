Pınar Damar'ın katili olan eniştesi genç kızı takip etmiş itirafında nasıl öldürdüğünü anlattı

Pınar'ı aracına alıp götürmüş

Bu bilginin ardından polis cesedin Pınar Damar’a ait olabileceğini değerlendirerek, aileden bir kişiyi önceki gün Adli Tıp Kurumu’na götürdü. Adli Tıp’a götürülen yakını cesedin Pınar’a ait olduğunu teşhis etti. Teşhisin ardından polis ekipleri hemen Pınar’ın kardeşinin ifadesinde söz ettiği erkek arkadaşına yöneldi. Pınar Damar’ın erkek arkadaşı ifadesinde, “Evet o akşam kendisiyle buluştuk ancak ben saat 21.00 gibi evinin olduğu yere bıraktım” dedi. Polis hemen evin olduğu sokak ve bağlantılı sokaklardaki kamera görüntülerini topladı.