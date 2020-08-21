Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'la tatil keyfi devam ediyor bikinisiyle görenleri mest etti
Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın tatil keyfi Marmaris'te son gaz devam ediyor, ikili misafir oldukları teknede sohbet ederken görüntülendi. Pınar Altuğ'un bikinili haline övgüler yağdı.
Son zamanların en çok konuşulan ismi Pınar Altuğ, ailesiyle beraber tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Yağmur Atacan'la beraber Marmaris Bozburun'da denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, basın mensuplarının objektifine takıldı.
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, misafir oldukları teknede sohbet ederken kızları Su ise bütün gün arkadaşlarıyla denizin tadını çıkardı. Pınar Altuğ'un yaşına rağmen fit fiziği ise övgüler almasını sağladı.
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Koronavirüs salgını nedeniyle tekne tatili tercih eden çift, akşam saatlerinde ise misafir oldukları tekneden ayrılarak kendi teknelerine geçiş yaptı.
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Öte yandan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde bikinili haline yaptığı Photoshop ile dillere düştü.
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