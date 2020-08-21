Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'la tatil keyfi devam ediyor bikinisiyle görenleri mest etti

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, misafir oldukları teknede sohbet ederken kızları Su ise bütün gün arkadaşlarıyla denizin tadını çıkardı. Pınar Altuğ'un yaşına rağmen fit fiziği ise övgüler almasını sağladı.