Pınar Altuğ'un takipçisiyle mesajları olay! Bir bir anlattı yine de vazgeçmedi

Sosyal medya hesabı Instagram'da oldukça aktif olan Pınar Altuğ, elinden geldiğince de takipçilerinin yorumlarına cevap veriyor hatta zaman zaman verdiği cevaplarla magazin gündeminin de diline düşüyor. Son olarak yine benzer bir olay yaşandı ve Pınar Altuğ'un takipçisiyle yazışmaları olay oldu.