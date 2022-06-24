Pınar Altuğ'un spor paylşımları sosyal medyaya damga vurdu! Kocası Yağmur Atacan alay konusu oldu!
Çocuklar Duymasın'ın Met,ltem'i Pınar Altuğ, sosyal medyada sıkça konuşulan ünlüler arasında yer alıyor. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Yağmur Atacan'ın da sosyal medya hesabı açmasıyla birlikte çift, karşılıklı olarak atışarak takipçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Son olarak Pınar Altuğ'un, spor yaparken Atacan'ı ifşalaması herkesi güldürdü.
47 yaşındaki Pınar Altuğ 2008 yılında kendisi gibi oyunculuk olan 39 yaşındaki Yağmur Atacan ile hayatını birleştirmişti. Mutlu bir evllilik yaşayan ünlü çift, sosyal medyada sık sık güzel anlarını paylaşıyor. Pınar Altuğ'un yaptığı son paylaşımla Yağmur Atacan alay konusu oldu, herkes güldü. Bakın Altuğ ne paylaştı...
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın bu mutlu evliliğinden 2009 yılında Su adında bir de kızları dünyaya geldi.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, evliliği ve eşi Yağmur Atacan ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Pınar Altuğ 'Adamın benimle geçinmeye gönlü var' demişti.
Son olarak Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan Instagram hesabı açarak sosyal medyaya giriş yapmıştı. Ünlü çiftin karşılıklı atıştıkları paylaşımlar ilgi odağı olmaya devam ediyor.