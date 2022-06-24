Pınar Altuğ'un spor paylşımları sosyal medyaya damga vurdu! Kocası Yağmur Atacan alay konusu oldu!

47 yaşındaki Pınar Altuğ 2008 yılında kendisi gibi oyunculuk olan 39 yaşındaki Yağmur Atacan ile hayatını birleştirmişti. Mutlu bir evllilik yaşayan ünlü çift, sosyal medyada sık sık güzel anlarını paylaşıyor. Pınar Altuğ'un yaptığı son paylaşımla Yağmur Atacan alay konusu oldu, herkes güldü. Bakın Altuğ ne paylaştı...