Pınar Altuğ'un paylaşımına flaş yorum: "6 yaşındaki çocuğu 27 yaşındaki adamla evlendirmişler haberiniz var mı?"
Rol aldığı Çocuklar Duymasın adlı dizide Meltem karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak eşi Yağmur Atacan ile birlikte çekildiği pozu paylaşan güzel isme bir takipçisi 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunu hatırlattı. Altuğ ise bu soruya ise tepkisiz kalmadı.
Bir dönem reyting rekorları kıran "Çocuklar Duymasın" dizisinin Meltem'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ kocası Yağmur Atacan ile verdiği aşk pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafa "Sevgilimle" notunu düştü. Altuğ'a yorum yağdı. Sosyal medyada takipçilerin gelen sorulara yanıt veren Altuğ'a yine ilginç mesajlar geldi.
Bunlardan biri ise Türkiye'de infial yaratan 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi olayıydı.
Bir takipçi oyuncuya "6 yaşındaki bir çocuğu babası ve annesi 27 yaşında bir adamla evlendirmiş haberiniz var mı Pınar hanım?" yazdı.