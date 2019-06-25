Pınar Altuğ'un makyajsız hali takipçilerini şaşırttı
Son olarak Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Pınar Altuğ, makyajsız haliyle takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Altuğ'un bir takipçisi paylaşıma, "Pınar Hanım 44 yaşındasınız ama makyajsız çok daha yaşlı duruyorsunuz" yorumunu yaptı
Son olarak Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisiyle ekranlara gelen ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un makyajsız hali şoke etti
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Sosyal medya hesabı İnstagram'dan makyajsız halini paylaşan Pınar Altuğ beklenmedik yorumlarla karşılaştı. Pınar Altuğ'un makyajsız hali takipçileri tarafından beğenilmedi.
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Birçok takipçisi Altuğ'un fotoğrafına yorum yaptı. Altuğ'un fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Pınar hanım 44 yaşındasınız ama makyajsız çok daha yaşlı duruyorsunuz." ifadelerini kullandı
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Bazı takipçileri ise Altuğ'un makyajsız halini de beğendi. Pınar Altuğ'un fotoğrafına yorum yapan başka bir takipçisi, "Bence siz her halinizle güzelsiniz. Kadınların makyaj yapması mecburiyet olamaz." dedi.
İşte Altuğ'un makyajsız hali
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