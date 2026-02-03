Pınar Altuğ'un cam tavanlı lüks evi görenlerin ağzını açık bıraktı! Zenginliğin böylesi...

Bir dönemin fenomen dizisi 'Çocuklar Duymasın' ile geniş kitlelere kendini sevdiren ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un cam tavanlı lüks evi gündeme bomba gibi düştü. Altuğ'un evi ferah mimarisi ve şık dekorasyonuyla sosyal medyada gündem oldu. Gün ışığını olduğu gibi içeri alan tasarımıyla öne çıkan ev, görenleri kendine hayran bıraktı. Herkes aynı yorumu yaptı: ''Zenginliğin böylesi...''