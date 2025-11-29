Pınar Altuğ'un 32 yıl önceki halini görenler gözlerine inanamadı! Kimse o olduğuna inanmadı
Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan 51 yaşındaki Pınar Altuğ yıllar önce çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncu Altuğ'un 19 yaşındaki halini görenler tanıyamadı.
Bir zamanların reyting rekorları kıran favori dizisi 'Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'Meltem' karakteriyle herkesin hafızasında yer eden ünlü oyuncu Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile 17 yıl önce hayatını birleştirmiş ve bu evlilikten kızları Su dünyaya gelmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da herkesin ilgisini çeken ve sık sık gündeme gelen Altuğ, son olarak 32 yıl önceki halini beğendi. Kimse o olduğuna inanamadı...
Evlendiği günden bu yana eşiyle arasındaki yaş farkı sürekli gündeme gelen Pınar Altuğ ise eleştirilere kulak asmıyor.
Altuğ, hatta geçen günlerde katıldığı bir programda "Yağmur ile 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var.
Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı.