Pınar Altuğ'u ifşa etti! Yağmur Atacan sosyal medyaya hızlı giriş yaptı
Bir dönemin aile dizilerinden " Çocuklar Duymasın" daki Meltem rolüyle hafızalara kazınan, oyunculuğu ile adından söz ettiren Pınar Altuğ 2008 de kendisinden küçük Yağmur Atacan ile dünya evine girmişti. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Altuğ, pandemi döneminde çektiği yemek videolarıyla hayranlarından beğeni toplamıştı. Eşi Yağmur Atacan'ın sosyal medyadan uzak duruşu dikkatlerden kaçmamıştı. Yağmur Atacan uzun bir aradan sonra videolu paylaşım yaparak herkesin dikkatini çekti.
1994 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra oyunculuk kariyerine yönlen bir dönemin ekrana damga vurmuş aile dizilerinden " Çocuklar Duymasın" da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan, paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünya evine girmişti. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Altuğ, pandemi döneminde çektiği yemek videolarıyla hayranlarından beğeni toplamıştı. Altuğ bu kadar aktifken, eşi Yağmur Atacan'ın sosyal medyadan uzak duruşu dikkatlerden kaçmamıştı. Yağmur Atacan uzun bir aradan sonra videolu paylaşım yaparak eşini ifşa etti. Atacan çektiği videosunda günlerce çamaşırhane aradığını dile getiren oyuncunun, "Arayan bulur" diyerek mutluluğunu dile getirdiği videosunu eşi Pınar Altuğ'da paylaştı. O video kısa sürede sosyal medyaya bomba gibi düştü...
Yağmur Atacan sosyal medyadan uzaktı
Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif olarak kullanırken ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olurken Yağmur Atacan uzun bir süre Instagram'dan uzak durmuştu.
Hızlı giriş yaptı
Geçen günlerde kural bozan Atacan, sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı. Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, özellikle 14 yıllık eşi Pınar Altuğ ile yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.
"Bu çamaşırlar yıkanacak..."
Atacan ilk olarak "Sonunda buldum Pınar, bu çamaşırlar yıkanacak" ifadelerini kullandığı bir videoyu yayınlayarak dikkat çekti.