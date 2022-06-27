Pınar Altuğ'u ifşa etti! Yağmur Atacan sosyal medyaya hızlı giriş yaptı

1994 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra oyunculuk kariyerine yönlen bir dönemin ekrana damga vurmuş aile dizilerinden " Çocuklar Duymasın" da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan, paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünya evine girmişti. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Altuğ, pandemi döneminde çektiği yemek videolarıyla hayranlarından beğeni toplamıştı. Altuğ bu kadar aktifken, eşi Yağmur Atacan'ın sosyal medyadan uzak duruşu dikkatlerden kaçmamıştı. Yağmur Atacan uzun bir aradan sonra videolu paylaşım yaparak eşini ifşa etti. Atacan çektiği videosunda günlerce çamaşırhane aradığını dile getiren oyuncunun, "Arayan bulur" diyerek mutluluğunu dile getirdiği videosunu eşi Pınar Altuğ'da paylaştı. O video kısa sürede sosyal medyaya bomba gibi düştü...