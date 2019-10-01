Pınar Altuğ'u çıldırtan yorum...'Maşallah çocuk büyümüş'
Oyuncu Pınar Altuğ, dün katıldıkları düğün töreninden eşi Yağmur Atacan ile çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Altuğ fotoğrafa yapılan yorumlara isyan etti.
Pınar Altuğ dün katıldıkları bir düğün töreninden eşi Yağmur Atacan ile çekildiği bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ancak fotoğrafın yapılan yorumlar ise ünlü oyuncuyu çileden çıkardı. Altuğ’un takipçilerinden biri fotoğrafa “Sizi seviyorum ama inanın eşinizin yanında annesi gibi duruyorsunuz... Maşallah çocuk büyümüş” yorumunu yazdı.
Gelen bu yorum karşısında sessiz kalmayan Altuğ da takipçilerine şu sözlerle yanıt verdi; Yapmayın ya o zaman hemen boşanayım ben. Eyvah! Ya sevmezseniz beni? Yuh ya yuh! İçinde sevgi saygı barındıran insanları ararken kendiniz olamamışsınız. Onu ne yapacaksınız peki?" şeklinde yanıt verdi.
Geçtiğimiz günlerde kendisini gözetleyen magazin muhabirlerini ifşa ederek gündeme gelen Pınar Altuğ, yine gizlice görüntülendiği bir anda eşine sinirlenmesiyle olay olmuştu.
Tatiline lüks teknelerinde devam eden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, bu sefer birbirlerine ettikleri iltifatlarıyla değil, tartıştığı anlarla gündeme gelmişti. Her fırsatta sosyal medya hesabından eşini paylaşarak övgü dolu sözler yazan Altuğ, bu sefer Yağmur Atacan'a fena kızmıştı.