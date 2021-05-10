Pınar Altuğ'dan yeni imajı için estetikle ilgili bomba açıklama herkes Hadise'ye benzetmişti

Pınar Altuğ, son zamanlarda yeni imajıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde yeni birçok fotoğrafını aktif olarak kullandığı Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Altuğ'un yeni hali, takipçileri tarafından Hadise ve Deniz Seki'ye benzetildi.