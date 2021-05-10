Pınar Altuğ'dan yeni imajı için estetikle ilgili bomba açıklama herkes Hadise'ye benzetmişti
Pınar Altuğ, yeni imajıyla Hadise ve Deniz Seki'ye benzetilmişti. Güzel oyuncudan yeni imajına dair samimi estetik açıklaması geldi.
Pınar Altuğ, son zamanlarda yeni imajıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde yeni birçok fotoğrafını aktif olarak kullandığı Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Altuğ'un yeni hali, takipçileri tarafından Hadise ve Deniz Seki'ye benzetildi.
Pınar Altuğ'a Hadise'ye benzediğine dair binlerce yorum gelirken estetik iddiaları da aldı başını gitti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Pınar Altuğ'un estetik yaptırdığını iddia etti.
Hatta bir takipçisi Pınar Altuğ'a yorum olarak, "Kilo verdiğiniz aşikar. Lakin yüzünüze küçük dokunuşlar olarak neler yaptırdınız?" yazdı.
Sosyal medyada takipçilerine elinden geldiğince cevap vermeye çalışan Pınar Altuğ, takipçilerinden gelen estetik sorularını da atlamadı.