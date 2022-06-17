Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan açıklaması: "Bu aşk birilerine gösteri olsun kafasıyla başlamadı"

Eşi ile arasındaki yaş farkı gündemden düşmeyen 47 yaşındaki eski manken ve çoyuncu Pınar Altuğ, Trendyol’un Instagram hesabı üzerinden canlı gerçekleşen "Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular" programının bu haftaki konuğu oldu. Özel hayatına dair açıklamalar yapan ünlü oyuncu, mutlu evliliğinden, kalabalıktan uzak doğa ile iç içe hayatından ve karavan sevdasından bahsederken, formda görüntüsünün sırrını da anlattı.