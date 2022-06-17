Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan açıklaması: "Bu aşk birilerine gösteri olsun kafasıyla başlamadı"
1994 yılında Miss Turkey güzeli, "Çocuklar Duymasın"ın Meltem'i Pınar Altuğ, mutlu evliliğine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la evli olan Pınar Altuğ, "adamın benimle geçinmeye gönlü var" diyerek noktayı koydu. Aralarındaki yaş farkıyla sık sık magazin gündemine gelen oyuncu kalabalıktan uzak doğa ile iç içe hayatını ve karavan sevdasını anlattı.
Eşi ile arasındaki yaş farkı gündemden düşmeyen 47 yaşındaki eski manken ve çoyuncu Pınar Altuğ, Trendyol’un Instagram hesabı üzerinden canlı gerçekleşen "Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular" programının bu haftaki konuğu oldu. Özel hayatına dair açıklamalar yapan ünlü oyuncu, mutlu evliliğinden, kalabalıktan uzak doğa ile iç içe hayatından ve karavan sevdasından bahsederken, formda görüntüsünün sırrını da anlattı.
Ailecek doğada vakit geçirmeyi çok sevdiklerini bu yüzden bir karavan aldıklarından belirten Altuğ, "Ailecek doğaya çok aşığız. Halihazırda da İstanbul’da şehir dışında bir köye yakın yaşıyoruz.
Mesleğim sebebiyle her gün şehre gidip geliyorum. İşimi yaptığım süre dışında şehirden uzaklaşarak, doğaya kaçmak bana ve aileme çok iyi geliyor. Yazları da denizde yaşıyoruz.
Geçen sene pandemiyle birlikte kendimizi daha da doğaya atma isteği oluştu içimizde ve bu heyecanla bir karavan sevdasına tutulduk.