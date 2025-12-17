Pınar Altuğ'dan takipçisinin yorumuna yanıt! "Ne alaka"
|
Oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa "Ramazanın gelişini de böyle mutlu bir şekilde kutlasanız" yorumunu yapan takipçisine yanıt verdi.
'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle tanınan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Pınar Altuğ dün akşam dostlarıyla bir araya gelerek Noel ağacı süsledi.
16
O anlardan bir kareyi de sosyal medyada paylaşan Altuğ'a bir takipçisi "Ramazanın gelişini de böyle mutlu bir şekilde kutlasanız" yorumunda bulundu.
26
Pınar Altuğ sosyal medya linçleri ile gündem oluyor. Eşi ile yaş farkı uzun süre konuşulan Altuğ sivri dilli yorumlara yanıt vermekten kaçınmıyor.
36
"NE ALAKA?"
Altuğ da takipçisine "Yılbaşıyla ramazan ne alaka?" diye sordu.
46