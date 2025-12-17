BIST 11.280
DOLAR 42,72
EURO 50,07
ALTIN 5.930,58

Pınar Altuğ'dan takipçisinin yorumuna yanıt! "Ne alaka"

|
Pınar Altuğ'dan takipçisinin yorumuna yanıt! "Ne alaka"

Oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa "Ramazanın gelişini de böyle mutlu bir şekilde kutlasanız" yorumunu yapan takipçisine yanıt verdi.

Pınar Altuğ'dan takipçisinin yorumuna yanıt! "Ne alaka" - Resim: 1

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle tanınan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Pınar Altuğ dün akşam dostlarıyla bir araya gelerek Noel ağacı süsledi.

16
Pınar Altuğ'dan takipçisinin yorumuna yanıt! "Ne alaka" - Resim: 2

O anlardan bir kareyi de sosyal medyada paylaşan Altuğ'a bir takipçisi "Ramazanın gelişini de böyle mutlu bir şekilde kutlasanız" yorumunda bulundu.

26
Pınar Altuğ'dan takipçisinin yorumuna yanıt! "Ne alaka" - Resim: 3

Pınar Altuğ sosyal medya linçleri ile gündem oluyor. Eşi ile yaş farkı uzun süre konuşulan Altuğ sivri dilli yorumlara yanıt vermekten kaçınmıyor.

36
Pınar Altuğ'dan takipçisinin yorumuna yanıt! "Ne alaka" - Resim: 4

"NE ALAKA?"

Altuğ da takipçisine "Yılbaşıyla ramazan ne alaka?" diye sordu. 

46