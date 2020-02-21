Pınar Altuğ'dan göğüs benlerine yorum yapan takipçisine olay yanıt!
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyada takipçilerine cevaplarıyla gündem olmaya devam ediyor. Pınar Altuğ bu sefer sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına yorum yapan bir takipçisine cevap verdi.
Başarılı oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyadayı aktif olarak kullanıyor ve girdiği polemiklerle adından sık sık söz ettiriyor. Özellikle eşi ve çocuğuyla ilgili yapılan yorumlara verdiği yanıtlarla gündem olan Altuğ son olarak yaptığı paylaşımda benlerine yorum yapan bir takipçisine yanıt verdi.
Takipçisine böyle cevap verdi! : Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, son paylaştığı fotoğrafına "Pınar hanım göğüs bölgenizdeki ben ve lekelerden arınmak istemez misiniz?" diyen takipçisine "Yoo istemem" cevabını verdi.
Taytı gündem olmuştu! : Geçtiğimiz sene 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği tayt için fena halde eleştirilen Pınar Altuğ "Benim için amaç 'Oy kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir' bunu anlatmaktır.
Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi. Ben görünceye kadar da maalesef birçok insan fotoğrafı kopyalamıştı. O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum.