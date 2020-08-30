Pınar Altuğ'dan dikkat çeken 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı işte gelen mesajlar
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere hediye ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramımız ile ilgili ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları geldi.
30 Ağustos 1922'de ülkemizin toprakları Ulu Önder Atatürk komutanlığında düşmanların elinden alındı. Atatürk'ün başkomutanlığında yapılan Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edildi; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtuldu. 98 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde ünlü isimler duygularını sosyal medyadan paylaştı.
Cem Yılmaz
"Dostlarım, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık yolunda emek veren, ter döken, hayatını kaybeden, bu dünyadan göçüp gitmiş tüm büyüklerimizi, saygıyla, hürmetle analım. Fikri hür, vicdanı hür insanlar, bayramınız kutlu olsun."
Mert Fırat
"Büyük Taarruz, dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı öyle ferahtılar ki sayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, birden bire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O, saati sordu. Paşalar 'üç' dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun kenarına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Nazım Hikmet"
Tuba Büyüküstün
"Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara rağmen azimle, inançla, kararlılıkla, büyük bedeller ödeyerek toprağından ve özgürlüğünden ödün vermeme destanıdır."