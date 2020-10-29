Pınar Altuğ'dan dikkat çeken 29 Ekim mesajı bakın ünlüler nasıl kutladı
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının armağan ettiği yönetim şekli Cumhuriyet, yeni yaşını kutluyor. Cumhuriyet'in 97. yılında ünlü isimlerden bakın hangi paylaşımlar geldi.
Yasak Elma dizisinin yıldızı Şevval Sam, yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:
'Hürriyet olmayan bir memlekette, ölüm ve yok olma vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.' Mustafa Kemal Atatürk...
Bir kadın olarak kendimi özgürce ifade edebiliyorsam, sevdiğim işi yapıp, tek başıma, dimdik ayakta durabiliyorsam, hiç kimseye ihtiyaç duymadan sosyal hayatta 'bireyselliğimle' var olabiliyorsam; bunu yalnız ve ancak Atatürk’e borçluyum. Yaşasın Cumhuriyet!
Şevval Sam'ın bu gönderisi çok konuşulan paylaşımlardan biri oldu.
Cem Yılmaz
Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.
Nebahat Çehre
Şimdiden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamaya başladık. Daha nicelerine...
Can Yılmaz
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, büyük Türk milletinin kurduğu Türkiye Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet...