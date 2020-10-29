Pınar Altuğ'dan dikkat çeken 29 Ekim mesajı bakın ünlüler nasıl kutladı

Yasak Elma dizisinin yıldızı Şevval Sam, yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

'Hürriyet olmayan bir memlekette, ölüm ve yok olma vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.' Mustafa Kemal Atatürk...

Bir kadın olarak kendimi özgürce ifade edebiliyorsam, sevdiğim işi yapıp, tek başıma, dimdik ayakta durabiliyorsam, hiç kimseye ihtiyaç duymadan sosyal hayatta 'bireyselliğimle' var olabiliyorsam; bunu yalnız ve ancak Atatürk’e borçluyum. Yaşasın Cumhuriyet!

Şevval Sam'ın bu gönderisi çok konuşulan paylaşımlardan biri oldu.