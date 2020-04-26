Pınar Altuğ'dan bomba itiraflar! Yağmur Atacan'la arasındaki yaş farkı...

Armağan Çağlayan'ın sunuculuğunu yaptığı 'Gör Beni' programı YouTube'da herkes tarafından ilgiyle izlenen bir program olarak yerini aldı. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı programa bu hafta Pınar Altuğ konuk oldu. Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la arasındaki yaş farkından kızı Su'ya kadar hayatının birçok özelini anlattı.