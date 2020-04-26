Pınar Altuğ'dan bomba itiraflar! Yağmur Atacan'la arasındaki yaş farkı...
Sürekli olarak Yağmur Atacan'la arasındaki yaş farkı nedeniyle eleştirilen Pınar Altuğ, Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' adlı YouTube programında hayatına dair birbirinden değişik itiraflar yaptı. Pınar Altuğ, sosyal medya üzerine de yaptığı açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.
Armağan Çağlayan'ın sunuculuğunu yaptığı 'Gör Beni' programı YouTube'da herkes tarafından ilgiyle izlenen bir program olarak yerini aldı. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı programa bu hafta Pınar Altuğ konuk oldu. Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la arasındaki yaş farkından kızı Su'ya kadar hayatının birçok özelini anlattı.
2008 yılında hayatını oyuncu Yağmur Atacan ile birleştiren Pınar Altuğ, hayatının geri kalanında birçok kez eşi Atacan'la arasındaki 9 yaşlık bir fark sebebiyle eleştirilere maruz kaldı. 2009 yılında ikili, kızları Su'yu kucaklarına alınca da hayatlarında eleştirilere dair pek de bir değişim olmadı.
Pınar Altuğ, birçok kez bu eleştirilere cevap verse de en olgun cevaplarından birini Armağan Çağlayan'ın programında verdi. Gençliğinin ilk yıllarında manken olarak sektöre adım atan Altuğ, eşi Atacan'la açıklamalrı öncesinde ise ünlülüğe dair şunları söyledi:
Hep ünlü kalacağım: ''17 yaşımda mankenlik yapmaya başladım. 19’umda Türkiye Güzeli seçildim. Daha ertesi gün sokağa çıkar çıkmaz herkes tanıdı. Ömrümün sonuna kadar ünlü olacağım. Başka türlüsünü bilmiyorum.''