Pınar Altuğ'a tepki yağdı! Cenaze karelerine yorum yağdı...
Oyuncu Yağmur Atacan, anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nun vefat haberini "Güle güle canım anneannem" notuyla duyurdu. Anneanne Korkmazoğlu, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Son dönemde sosyal medyada paylaştıkları eğlenceli videolarla dikkat çeken Pınar Altuğ– Yağmur Atacan çiftinden bu kez üzücü bir haber geldi.
Oyuncu Yağmur Atacan, anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nun vefat ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Anneannesiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Atacan,
"Güle güle canım anneannem… Dedem hanidir bekliyordu seni; sen de özlemiştin onu. Canım benim…" notunu düştü.
Cenaze hakkında bilgi veren Pınar Altuğ ise Instagram hesabından, "Anneannemiz Zarife Korkmazoğlu'nun cenazesi bugün (22 Aralık) ikindi namazını müteakiben Şakirin Camii'nden kaldırılacak. Ardından Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı'na defnedilecektir" paylaşımını yaptı.