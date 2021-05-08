Pınar Altuğ yeni imajıyla Instagram'ı salladı Hadise ve Deniz Seki'ye benzetildi
Geçtiğimiz gün takipçisiyle atışan Pınar Altuğ, bu kez yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Pınar Altuğ, Deniz Seki ve Hadise'ye benzetildi.
Geçtiğimiz gün Pınar Altuğ, Anneler Günü'ne özel hazırladığı yemek masasını takipçilerinin beğenisine sundu. Takipçilerinden ise olumsuz eleştiriler alınca tartışma çıktı. Bir takipçisinin yaptığı yoruma cevabı yapıştırdı.
Altuğ, paylaştığı bu fotoğrafın altına ise şunları yazdı:
''Sevgilerin en güzeli annelerin kalbinde yetişir. Öyle saf, öyle temiz ve öyle kıymetlidirler ki; mutlu olmaları için hoş bir sürpriz yeter.''
''Kıymetli annelerin Anneler Günü’nü taçlandırmak için onlara ışıltılı bir sofra kurmaya ne dersiniz? Çünkü onlar hediyelerin en güzelini hak ederler.''
Pınar Altuğ'un bu paylaşımına bir takipçisi, "O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın" diye yorum yaptı.