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Pınar Altuğ yeni imajıyla Instagram'ı salladı Hadise ve Deniz Seki'ye benzetildi

Pınar Altuğ yeni imajıyla Instagram'ı salladı Hadise ve Deniz Seki'ye benzetildi

Geçtiğimiz gün takipçisiyle atışan Pınar Altuğ, bu kez yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Pınar Altuğ, Deniz Seki ve Hadise'ye benzetildi.

Pınar Altuğ yeni imajıyla Instagram'ı salladı Hadise ve Deniz Seki'ye benzetildi

Geçtiğimiz gün Pınar Altuğ, Anneler Günü'ne özel hazırladığı yemek masasını takipçilerinin beğenisine sundu. Takipçilerinden ise olumsuz eleştiriler alınca tartışma çıktı. Bir takipçisinin yaptığı yoruma cevabı yapıştırdı.

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Pınar Altuğ yeni imajıyla Instagram'ı salladı Hadise ve Deniz Seki'ye benzetildi

Altuğ, paylaştığı bu fotoğrafın altına ise şunları yazdı:

''Sevgilerin en güzeli annelerin kalbinde yetişir. Öyle saf, öyle temiz ve öyle kıymetlidirler ki; mutlu olmaları için hoş bir sürpriz yeter.''

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Pınar Altuğ yeni imajıyla Instagram'ı salladı Hadise ve Deniz Seki'ye benzetildi

''Kıymetli annelerin Anneler Günü’nü taçlandırmak için onlara ışıltılı bir sofra kurmaya ne dersiniz? Çünkü onlar hediyelerin en güzelini hak ederler.''

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Pınar Altuğ yeni imajıyla Instagram'ı salladı Hadise ve Deniz Seki'ye benzetildi

Pınar Altuğ'un bu paylaşımına bir takipçisi, "O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın" diye yorum yaptı.

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