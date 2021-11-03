Pınar Altuğ 'yatak odası sırları'ndan sonra bombayı patlattı: Libidom yüksek

"Eve geldiğinde sadece yatakta güzel vakit geçiriyorsan bu bir zaman sonra sıkıcı olur" diyen Altuğ, özel hayatında cinselliğin önemli bir yer kapladığına işaret ederek "Dolayısıyla devamında iyi geçinmeli, ortak paylaşımların olmalı." diye konuşmuştu. Pınar Altuğ bu açıklamalarının ardından yine özel hayatına dair açıklama yaptı ve 'libidosunun yüksek olduğunu' ifade etti.