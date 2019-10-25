Pınar Altuğ Yağmur Atacan öpüşme itirafı! Eşi soyunma odasında dudağına yapışmış
Eşi Yağmur Atacan ile bir programa konuk olan Pınar Altuğ, eşi ile ilk tanışma zamanlarında yaşanan bir öpüşme anını anlattı.
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile konuk olduğu bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Yaş farkından dolayı kendilerine tepki gösteren kişilerle dalga geçen ikili, hiç bilinmeyenleri anlattı.
Pınar Altuğ, konuk olduğu Siber Arna'nın bir sorusu üzerine ilişkiye nasıl başladıklarını anlattı. Altuğ, "Benim soyunma odamdan dınk diye içeri dalıp, dudaklarıma yapıştı. Salaklaştım. Merhaba diye gelip, çatanak diye öpünce. Hala da öpüyor işte. 13,5 yıl oldu." dedi.
Aramızda iyi ki 9 yaş var: Eşiyle arasında 9 yaş olduğu için sık sık eleştiri yağmuruna tutulan Pınar Altuğ, "Tanıştığımızda Yağmur 23 yaşındaydı, şimdi 36 oldu, Ben 32'ydim 45 oldum. Ama iyi ki aramızda o 9 yaş var. Yağmur o kadar bilmiş ki benimle aynı yaşta olduğunu düşünemiyorum." şeklinde konuştu.
Dizi setinde tanışmışlardı: Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti, 2006 tarihinde yayınlanan İlk Aşkım adlı dizinin setinde tanışmıştı.