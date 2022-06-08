Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su'ya bakın! Boyu ve güzelliği ile büyüledi

Bir zamanlar ekranların çok izlenen dizileri arasına giren Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, 2008 yılında kendi gibi meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştirmiş, 2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına almıştı! Ünlü çiftin kızları Su dün ortaokuldan mezun oldu!