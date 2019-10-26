Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan aşk pozu! Öpüşme itirafı olay olmuştu
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'ın soyunma odasında kendisini öpmesini itiraf etmesinin ardından aşk pozu paylaştı.
Aralarındaki yaş farkı nedeniyle sıklıkla gündeme gelen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalına konuk olmu, itiraflarıyla magazin gündemini şok etmişlerdi.
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Yağmur Atacan'ın Pınar Altuğ'un soyunma odasına girerek dudaklarına yapışmasını anlatması uzun bir süre konuşulmuştu ki Atacan çiftinden aşk pozu geldi. Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'a ilan-ı aşk etti.
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Pınar Altuğ, kalp emojileriyle paylaştığı aşk pozuna, ''Çok seviyorsam eğer'' notuyla eşi Yağmur Atacan'a aşkını bir kez daha itiraf etti.
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Bilinmeyenleri anlattılar: Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile konuk olduğu bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Yaş farkından dolayı kendilerine tepki gösteren kişilerle dalga geçen ikili, hiç bilinmeyenleri anlattı.
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