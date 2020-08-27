Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı bu fotoğrafla andı altına ise bakın neler yazdı
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden rol arkadaşı Vatan Şaşmaz'la ilgili paylaşımda bulundu, yazdıkları dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.
27 Ağustos 2017 yılında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ın ölümünün 3. yıl dönümünde, eski dostu ve rol arkadaşı Pınar Altuğ, duygusal bir paylaşımda bulundu.
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Pınar Altuğ, 'Çocuklar Duymasın' dizisi setinde, Vatan Şaşmaz ile çekilmiş bir fotoğraflarını yayınladı. Altuğ, fotoğrafa, ''Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum'' notunu düştü.
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Ne olmuştu?: Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde, eski manken Filiz Aker tarafından Beşiktaş'ta lüks bir otelin 10'uncu katında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.
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Aker, Şaşmaz'ı sırtından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar etmişti. Şaşmaz'ın ölüm haberi başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.
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