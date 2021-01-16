Pınar Altuğ sarı saçlarından vazgeçti görenler şoke oldu bakın yeni imajı nasıl
Pınar Altuğ, dekolte açıklamalarını geride bıraktıracak bir hamle yaptı. Sarı saçlı haliyle bilinen Pınar Altuğ imajını tazeledi.
Uzun yıllar televizyon ekranlarında Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak yer alan Pınar Altuğ, son günlerde açıklamalarıyla gündemde yer aldı. Sarı saçları, uzun boyu, fit fiziğiyle de her daim övgüler alan Altuğ, en son dekolte açıklamalarıyla ön plana çıktı.
Geçtiğimiz gün bacak dekoltesi ve mini etek giymeyi sevdiğini söyleyen Pınar Altuğ, gazeteciler tarafından bu sorunun tekrar sorulmasına açıklık getirdi.
Pınar Altuğ, "O mu o mu dendiğinde. Bacak mı sırt mı dekoltesi arasında bacak. Evet dekolte severim ama gündüz de gece kıyafeti diyen bir manyak değilim'' dedi.
Altuğ, sözlerine ise şöyle devam etti: ''Evet ben mini etek giymeyi seven bir kadınım kendimi mutlu hissediyorum. Ya da ne bileyim onun içinde başka şeyler de var ne cımbızlamak istediğine bağlı. Bacak dekolteme çok güvenirim."