Pınar Altuğ öyle bir video paylaştı ki! Yer yerinden oynadı...
'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle tanınan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada paylaştığı yoga videosuyla gündemde. Erkek yogo hocasıyla sıra dışı bir gösteriye imza atan Pınar Altuğ, 'Yağmur Bey kıskanmıyor mu' yorumlarıyla karşılaştı.
'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle tanınan Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile 16 yıl önce hayatını birleştirmiş ve bu evlilikten kızları Su dünyaya gelmişti.
Evlendiği günden bu yana eşiyle arasındaki yaş farkı sürekli gündeme gelen Pınar Altuğ geçen hafta hakkında çıkan asılsız ölüm iddialarıyla gündeme gelmişti.
Sosyal medyada dolaşıma giren yalan haberler nedeniyle telefonlarının susmadığını söyleyen Altuğ, "Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım. Hukuki süreci başlatacağız" diyerek sert tepki göstermişti.
YORUM YAĞDI
Ünlü isim yine olay oldu. Bu kez yoga yaptığı anları Instagram hesabından paylaşan Pınar Altuğ çok sayıda yorum aldı.