Pınar Altuğ mor mini elbisesiyle poz verdi! Eşi Yağmur Atacan'ın yorumu olay oldu!
Bir döneme adını yazdıran aile dizilerinden "Çocuklar Duymasın" 'da canlandırdığı Meltem karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ 2008 yılında hayatını Yağmur Atacan ile birleştirmişti. Güzelliği ile beğeni toplayan Altuğ, son olarak eşi ile bir davette görüntülendi. Fiziğiyle mest eden Altuğ'dan paylaşımlar gelirken, sosyal medyaya yeni giriş yapan eşi Yağmur Atacan'a poz vererek, mor mini elbisesi parmak ısırttı..
1994'te Mıss Turkey'de birinci olduktan sonra bir döneme damga vuran dizilerden "Çocuklar Duymasın" 'da canlandırdığı Meltem karakteri ile hayranlarının kalbini çalan oyuncu Pınar Altuğ 2008 yılında hayatını Yağmur Atacan ile birleştirmişti. Son olarak eşi ile bir davete katılan güzel oyuncudan hayran bırakan paylaşımlar geldi. Sosyal medyaya yeni giriş yapan eşi Yağmur Atacan'a poz veren Altuğ mor mini elbisesi parmak ısırttı..
2008 yılında kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan'la evlenen Pınar Altuğ sosyal medyada güzelliğiyle beğeni topladı. Straplez detaylı elbisesiyle pozlarını paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum da eşi Yağmur Atacan'dan geldi. Geçtiğimiz hafta Instagram hesabı açan Yağmur Atacan ve Altuğ'un diyalogu beğeni topladı.
Pınar Altuğ'dan eşine pozlar
Aralarında 9 yaş fark olan Yağmur Atacan ile sık sık gündeme gelen Altuğ güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Altuğ ve eşi 2008'den beri mutlu bir evlilik yaşıyor. Hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yağmur Atacan geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açtı.
İşte Pınar Altuğ'un dekolteli mini elbiseli pozu..
Instagram'ı kullanmayı öğrenmeye çalışırken eşi Pınar Altuğ ile atışmalarını da paylaşan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Atacan eşinin son paylaşımına da yorum yapmadan duramadı.