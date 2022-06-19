Pınar Altuğ mor mini elbisesiyle poz verdi! Eşi Yağmur Atacan'ın yorumu olay oldu!

1994'te Mıss Turkey'de birinci olduktan sonra bir döneme damga vuran dizilerden "Çocuklar Duymasın" 'da canlandırdığı Meltem karakteri ile hayranlarının kalbini çalan oyuncu Pınar Altuğ 2008 yılında hayatını Yağmur Atacan ile birleştirmişti. Son olarak eşi ile bir davete katılan güzel oyuncudan hayran bırakan paylaşımlar geldi. Sosyal medyaya yeni giriş yapan eşi Yağmur Atacan'a poz veren Altuğ mor mini elbisesi parmak ısırttı..