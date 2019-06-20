Pınar Altuğ makyajsız fotoğraf paylaştı! Sosyal medyada olay oldu
Sevilen oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşınca eleştirilere maruz kaldı.
Çocuklar Duymasın dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da sıklıkla gündeme geliyor. Soayal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram'dan makyajsız fotoğrafını paylaşınca olay oldu.
Pınar Altuğ, dizisinin final yapmasının ardından tatile Alaçatı'ya gitmişti, güzel oyuncu sezonun yorgunluğunu attıktan sonra İstanbul seçimleri için geri dönmeden önce sosyal medya hesabından Alaçatı'da kaldığı otelden son bir fotoğraf paylaştı.
Altuğ'un paylaştığı fotoğrafta makyajsız olması dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu. Pınar Altuğ beklenmedik yorumlarla karşılaştı. Altuğ'un makyajsız hali birçok takipçisi tarafından beğenilmedi.
Birçok takipçi, Altuğ'un fotoğrafına yorum yaptı. Altuğ'un fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Pınar hanım 44 yaşındasınız ama makyajsız çok daha yaşlı duruyorsunuz." ifadelerini kullandı.