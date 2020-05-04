Pınar Altuğ kırmızı çizgisini açıkladı 'Onlara uzanacak dili koparırım' deyip tehdit etti
Geçtiğimiz günlerde takipçisinin Yağmur Atacan'a jigolo demesiyle sinirlenen Pınar Altuğ, kırmızı çizgisinin eşi ve kızı olduğunu söyledi. Altuğ, verdiği gözdağı ile dikkatleri üzerine çekti.
Sürekli olarak sosyal medyada yapılan olumsuz eleştiriler nedeniyle gündeme gelen Pınar Altuğ, bir kez daha aldığı olumsuz eleştiriler ve hakaret içerikli yorumlar hakkında açıklamalar yaptı. Instagram hesabından yayın yapan Altuğ, kırmızı çizgisini açıklarken söyledikleriyle yine gündem oldu.
Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sıklıkla eleştirilerin hedefi olan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından şu açıklamalara imza attı:
''Zaman zaman fevri tepikler veriyorum, birilerinin bizim gerçek insan olduğumuzu, bizim de incinebileceğimizi görmeleri gerekiyor. Yüz yüze sarf edemeyecekleri lafları klavye başında yazmaları bir yere kadar...''
''Bu konuda hiç toleransım yok. Kızım ve kocam en kıymetli iki şey, onlar can parçalarım. Onlara uzanacak dili koparırım.''