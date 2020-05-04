Pınar Altuğ kırmızı çizgisini açıkladı 'Onlara uzanacak dili koparırım' deyip tehdit etti

Sürekli olarak sosyal medyada yapılan olumsuz eleştiriler nedeniyle gündeme gelen Pınar Altuğ, bir kez daha aldığı olumsuz eleştiriler ve hakaret içerikli yorumlar hakkında açıklamalar yaptı. Instagram hesabından yayın yapan Altuğ, kırmızı çizgisini açıklarken söyledikleriyle yine gündem oldu.