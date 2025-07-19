Pınar Altuğ itiraf etti! "Her şey o ilk öpücükle başladı, millete kalsa çoktan ayrılmıştık!"
Pınar Altuğ, Uğurkan Erez ile Erol Albayrak’ın YouTube’da yayınlanan “Şimdi Konuşmak Moda” programına konuk oldu. Katıldığı programda çok özel açıklamalarda bulundu. İşte Yağmur Atacan'ın o paylaşımı...
Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile 2006 yılında yayınlanan “İlk Aşkım” dizisinde tanıştığını söyledi ve ekledi:
KURAL TANIMAZ BİR ADAMDIR
“Yağmur kural tanımaz bir adamdır. Sette kapıyı açtı, içeri girdi ve dudaklarıma yapıştı. O zaman ilişkimiz başladı. Yağmur ile 19 yıldır beraberiz ve 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var. Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık.”
"KEŞKE YAPMASAYDIM"
Oyuncu, ilk evliliği içinse “Keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim” dedi.
Altuğ, kendisine yapılan en absürt yorumu da şöyle dile getirdi:
“Kocamı elimde tutmak için ona para vermişim.”