Pınar Altuğ itiraf etti! "Her şey o ilk öpücükle başladı, millete kalsa çoktan ayrılmıştık!"

KURAL TANIMAZ BİR ADAMDIR

“Yağmur kural tanımaz bir adamdır. Sette kapıyı açtı, içeri girdi ve dudaklarıma yapıştı. O zaman ilişkimiz başladı. Yağmur ile 19 yıldır beraberiz ve 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var. Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık.”