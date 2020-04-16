Pınar Altuğ eski fotoğraflarını paylaştı bu kez saç rengiyle olay yarattı
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pınar Altuğ, yine Instagram'da nostaljik paylaşımlar yaptı. Altuğ, bu kez mankenlik yıllarından paylaşımları yaptı fakat koyu saç rengiyle görmeye alışık olmayanlar neye uğradığını şaşırınca sosyal medya ikiye bölündü.
Koronavirüs salgını sebebiyle eve kapanan Pınar Altuğ, zaten oldukça aktif olduğu sosyal medyada paylaşımlarını daha da arttırdı. Hatta yemek yapmayı çok sevdiğini ifade eden güzel oyuncu sosyal medya ile mutfağı birleştirdi ve her gün sevenlerine canlı yayın açarak çeşitli tarifler verip birbirinden güzel yemekler yapmaya başladı.
Karantina günlerinin nasıl geçtiğini her gün paylaşımlarıyla sosyal medyada yayımlayan Pınar Altuğ, zaman zaman ise eski fotoğraflarını paylaşmasıyla gündeme geliyor. Perşembe günleri Instagram'da 'tbt' adı altındaki akıma da neredeyse her seferinde katılan Altuğ, bu kez mankenlik dönemlerinden fotoğraflarını paylaştı.
Bugün için de eski fotoğraflarını düzenlediğini belirten Pınar Altuğ, ilk 'tbt' paylaşımıyla sosyal medyayı birbirine kattı.
Hayranlarının sürekli olarak sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğu Altuğ, ilk paylaşımını koyu renk saçlarıyla 1997 yılından yaptı. Altuğ, paylaşımının altına şu notu düştü:
''Madem perşembe ve ben karantina sebebiyle fotoğrafları düzenleme isine giriştim o zaman hadi paylaşalımmmm #Ürdün #1997''