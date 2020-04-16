Pınar Altuğ eski fotoğraflarını paylaştı bu kez saç rengiyle olay yarattı

Koronavirüs salgını sebebiyle eve kapanan Pınar Altuğ, zaten oldukça aktif olduğu sosyal medyada paylaşımlarını daha da arttırdı. Hatta yemek yapmayı çok sevdiğini ifade eden güzel oyuncu sosyal medya ile mutfağı birleştirdi ve her gün sevenlerine canlı yayın açarak çeşitli tarifler verip birbirinden güzel yemekler yapmaya başladı.