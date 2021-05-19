Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ın yeni yaşını kutladı! 'İyi ki doğdun sevgilim'
Pınar Altuğ kendisi gibi oyuncu olan eşi Yağmur Atacan'ın yaş gününü sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Altuğ'un gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde canlandırdığı ‘Meltem’ karakteriyle adeta bütünleşen başarılı oyuncu Pınar Altuğ 12 Nisan 2008 tarihinde hayatını birleştirdiği Yağmur Atacan’la evliliklerinin 13. senesini geride bıraktı.
Ünlü çift, magazin dünyasının örnek çiftleri arasında olarak gösteriliyor. Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan 38 yaş gününü paylaşım yapmadan geçmedi. Ünlü oyuncu eşinin yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı.
Güzel oyuncu eşinin doğum gününü sosyal medya sayfasından kutladı. Altuğ, paylaşımına; "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.
Pınar Altuğ'un paylaşımına, Demet Akalın, Semiha Yankı, Selen Görgüzel, Uğurkan Erez gibi ünlü isimlerden yorum yağdı.