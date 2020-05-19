Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü dansıyla kutladı!

2008 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile dünyaevine giren ve bu evliliğinden Su adında bir kızı olan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından eşiyle dans ettikleri videoyu paylaşan oyuncuya binlerce tebrik mesajları geldi.