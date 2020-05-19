Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü dansıyla kutladı!
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 37. yaşına giren eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla kutladı.
2008 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile dünyaevine giren ve bu evliliğinden Su adında bir kızı olan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından eşiyle dans ettikleri videoyu paylaşan oyuncuya binlerce tebrik mesajları geldi.
Eşi Yağmur Atacan 37. yaşına ayak basarken, Pınar Altuğ paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi: "Hep böyle dans edelim kocam. İyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü.
Altuğ'un eşiyle beraber eğlendikleri videoya takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde takipçilerini kendi adına açılmış sahte bir hesap konusunda uyardı. Twitter hesabının olmadığını belirten güzel oyuncu bu hesaba itibar edilmemesini söyledi.