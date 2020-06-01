Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile aşka geldi! 'Hep başbaşa verelim biz seninle'
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile beraber çekilmiş oldukları bir pozu paylaşarak aşka geldiler.
Takipçileriyle birçok kez girdiği polemiklerle gündeme gelen başarılı oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya platformlarını en aktif kullanan ünlülerden bir tanesi olarak biliniyor. Korona tedbirleri kapsamında evinde eşi Yağmur Atacan ile vakit geçiren Altuğ, eşiyle beraber çekildikleri pozu paylaştı.
"Hep başbaşa verelim biz seninle": Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu eşi Yağmur Atacan ile bir kareyi paylaştı ve aşka geldi. Pınar Altuğ'un "Hep baş başa verelim biz seninle" notunu düştüğü poza hayranlarından binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde de paylaştığı bir pozuna bazı takipçilerinden hiç hoş olmayan yorumlar geldi. Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını "Tam 2 ayın sonunda kuaförüne kavuşup röflesini yaptırmış mutlu Pınar" cümlelerini kullanan Pınar Altuğ'a bir takipçisi "Kuaför çıkışı, bir de estetikçiye gitsen iyi olurdu. Ne o buruş buruşsun" ifadelerini kullandı.
Pınar Altuğ Kimdir?
2 Eylül 1974 doğumludur. Liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"ni bitirdi. 1994′de Miss Turkey seçildi.Pınar Altuğ, çocuklar duymasın adlı dizide tanındı ve Türk halkının sevdiği bir isim haline geldi.