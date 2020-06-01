Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile aşka geldi! 'Hep başbaşa verelim biz seninle'

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde de paylaştığı bir pozuna bazı takipçilerinden hiç hoş olmayan yorumlar geldi. Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını "Tam 2 ayın sonunda kuaförüne kavuşup röflesini yaptırmış mutlu Pınar" cümlelerini kullanan Pınar Altuğ'a bir takipçisi "Kuaför çıkışı, bir de estetikçiye gitsen iyi olurdu. Ne o buruş buruşsun" ifadelerini kullandı.