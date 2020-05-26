Pınar Altuğ çirkin yorumları görünce çılgına dönecek! Ardı arkası kesilmiyor
Sosyal medyadan takipçileriyle sık sık karşı karşıya gelen Pınar Altuğ'un bir paylaşımına takipçilerinden yine çirkin mesajlar yazıldı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden olan Pınar Altuğ, sık sık yaptığı paylaşımlarında bazı takipçilerinden gelen çirkin yorumlar sonrası atıştığı biliniyor. Başarılı oyuncunun paylaştığı pozuna takipçilerinden yine nahoş yorumlar geldi.
"Onlara uzanan dili koparırım": Sosyal medyada olumsuz yorumlara maruz kalan isimlerin başında gelen Pınar Altuğ, hayattaki kırmızı çizgisinin eşi ve kızı olduğunu söyleyip, “Kızım ve eşim hayattaki en değerli iki varlık, onlar can parçalarım. Onlara uzanan dili koparırım” diyerek takipçilerini uyarmıştı.
"Ne o buruş buruş olmasın": Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını "Tam 2 ayın sonunda kuaförüne kavuşup röflesini yaptırmış mutlu Pınar" cümlelerini kullanan Pınar Altuğ'a bir takipçisi "Kuaför çıkışı, bir de estetikçiye gitsen iyi olurdu. Ne o buruş buruşsun" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun bazı sevenleri ise hoş olmayan bu yorumlarda bulunan diğer takipçilere tepkilerini ortaya koydular.