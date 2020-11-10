Pınar Altuğ 'bu kadar zor olmamıştı' dedi! İşte ünlülerin 10 Kasım mesajları
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle ilgili Demet Akalın, Tarkan, Demet Akbağ, Pınar Altuğ ve diğer ünlü isimler anma mesajları yayınladı.
DENİZ SEKİ
Saygı ve özlemle...
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CEM YILMAZ
Mekanın cennet olsun, büyük Türk Atatürk... Ne mutlu vatanını, milletini, Cumhuriyetini sevene...
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DEMET AKBAĞ
Hiç bitmeyecek sonsuz sevgi ve saygıyla... Ruhun şad olsun Ata'm, izindeyiz.
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TARKAN
10 Kasım 1938... Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anıyoruz...
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