Pınar Altuğ Bebek'teki lüks dairesini sattı! Dairenin değeri dudak uçuklattı
'Çocuklar Duymasın' dizisinde hayat verdiği Meltem karakterile hafızalara kazınan Pınar Altuğ, son dönemde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Attığı her adım olay olan ünlü oyuncu bu kez Bebek'teki lüks apartman dairesiyle gündeme geldi. Altuğ'un uzun süredir sahip olduğu ve konumuyla dikkat çeken evini sessiz sedasız sattı sattığı öğrenilirken, satışın perde arkası ve konuşulan fiyat merak uyandırdı.
“Çocuklar Duymasın” dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, son dönemde sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa Bebek'teki lüks apartman dairesiyle gündem oldu.
Pınar Altuğ, panoramik deniz manzaralı evi daha önce de satışa çıkarmış ancak alıcı bulamayınca kiraya vermişti.