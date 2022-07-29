Pıhtı atmasının nedeni belli oldu! Herkes Kovid aşısı sanıyordu ama değil
'Aşı kalp krizi veya pıhtı yaparak inmeye neden oluyor mu?' 'Hiç aşı olmayanlarda, korona geçirdikten sonra ne kadar kalp krizi görüldü?', 'Pıhtı oluşup, inme geçiriyorlar mı?', '2 doz aşı olanlarda, korona geçirdikten sonra ne kadar pıhtı oluşumu gerçekleşiyor?', 'Kaç kişi kalp krizi geçirdi?' gibi soruların aydınlanması için Güney Kore'de bir araştırma yapıldı.
Güney Kore'de yapılan araştırmada, aşı karşıtları tarafından sosyal medyada sık sık gündeme getirilen 'Aşı kalp krizi veya pıhtı yaparak inmeye neden oluyor mu?' iddialarını aydınlatmak için yapıldı. Çalışmada, 'Hiç aşı olmayanlarda, korona geçirdikten sonra ne kadar kalp krizi görüldü?', 'Pıhtı oluşup, inme geçiriyorlar mı?', '2 doz aşı olanlarda, korona geçirdikten sonra ne kadar pıhtı oluşumu gerçekleşiyor?', 'Kaç kişi kalp krizi geçirdi?' gibi sorulara yanıt arandı.
Virüs hafif geçiyor
Bu kapsamda Temmuz 2021-2022 arasında yapılan çalışmada, 592 bin hasta Mart 2022'ye kadar takip edildi. İlk grupta hiç aşı olmayan, ikinci grupta ise 2 doz mRNA aşısı (Biontech/Moderna) olan veya 2 doz vektör aşısı olanlar yer aldı.
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Güner Sönmez, şunları söyledi:
"Bu çalışmanın sonucuna göre tam aşılı olanlarda, koronavirüs sonrasında kalp krizi geçirme veya beyne pıhtı atarak inmeye sebep olma oranı, aşısızlara göre yarı yarıya daha az.