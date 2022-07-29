Pıhtı atmasının nedeni belli oldu! Herkes Kovid aşısı sanıyordu ama değil

Güney Kore'de yapılan araştırmada, aşı karşıtları tarafından sosyal medyada sık sık gündeme getirilen 'Aşı kalp krizi veya pıhtı yaparak inmeye neden oluyor mu?' iddialarını aydınlatmak için yapıldı. Çalışmada, 'Hiç aşı olmayanlarda, korona geçirdikten sonra ne kadar kalp krizi görüldü?', 'Pıhtı oluşup, inme geçiriyorlar mı?', '2 doz aşı olanlarda, korona geçirdikten sonra ne kadar pıhtı oluşumu gerçekleşiyor?', 'Kaç kişi kalp krizi geçirdi?' gibi sorulara yanıt arandı.