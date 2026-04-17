Pide ve lahmacunda büyük vurgun! Et yerine sakatat ve kanatlı yediriyorlar bu markalara dikkat
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını ifşa ederek hileli ürünler listesini yeniledi. Denetimler; lahmacunda kanatlı eti, pidede sakatat, tatlılarda gıda boyası ve zeytinyağında tohum yağı gibi halk sağlığını tehdit eden yöntemleri ortaya çıkardı. Uygunsuzluk saptanan marka ve işletmelerin kamuoyuna duyurulması, gıda güvenliği konusunda büyük bir yankı uyandırdı. Bakanlığın bu şeffaf adımı, vatandaşların daha bilinçli ve güvenli alışveriş yapması adına kritik bir uyarı niteliği taşıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını güvence altına almak adına yürüttüğü titiz denetimler neticesinde, içeriği değiştirilmiş veya sağlığı tehdit eden riskli gıdalar listesini güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Son analiz raporları; et ve süt ürünlerinden zeytinyağına, baldan tatlılara kadar geniş bir yelpazede yer alan pek çok temel besin maddesinde ciddi boyutta taklit ve tağşiş yapıldığını gözler önüne serdi. Bakanlığın bu şeffaf ifşa politikası, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlama konusundaki kararlılığını sürdürürken, hileli üretim yapan firmalara karşı yürütülen mücadelenin de kapsamını genişletmiş oldu.
ANKARA'DA DENETİM KISKACI: RESTORAN VE MARKALAR MERCEK ALTINDA
Bakanlığın yayımladığı güncel listede, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki işletmelere yönelik bulgular dikkat çekti. Yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda şu detaylar paylaşıldı:
PİDE HARCINDA SAKATAT: Yenimahalle’de faaliyet gösteren Batı Pide Kebap Salonu’nda, müşterilere sunulan pide harcının içeriğinde sakatat tespit edildi.
PİLİÇ ETİNDE MEKANİK AYRIŞTIRMA: Yine aynı ilçede satışı yapılan 'Nefissal' markalı piliç eti ürünlerinde, mevzuata aykırı şekilde "mekanik ayrılmış kanatlı eti" kullanıldığı belirlendi.
GIDA ÜRÜNLERİNDE HİLE YELPAZESİ: BOYADAN TOHUM YAĞINA
Denetimler sadece et ürünleriyle sınırlı kalmadı. Bakanlık müfettişlerinin gerçekleştirdiği geniş çaplı analizlerde, farklı gıda gruplarında da yanıltıcı içeriklere rastlandı:
ATLILARDA GIDA BOYASI: Tüketicilerin severek tükettiği fıstıklı sarmalarda, ürünün rengini daha cazip göstermek amacıyla yasaklı gıda boyası kullanıldığı saptandı.
BALDA TAKLİT VE TAĞŞİŞ: Saf olduğu iddiasıyla satışa sunulan ballarda, içeriğin sahte olduğu veya hileli karışımlar içerdiği rapor edildi.
ZEYTİNYAĞINA TOHUM YAĞI KARIŞIMI: En sık karşılanan hile yöntemlerinden biri olan zeytinyağı tağşişi bu listede de yer buldu. Zeytinyağı adı altında satılan ürünlerin içine ucuz tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.
LAHMACUNDA KANATLI ETİ: Et ürünlerine yönelik bir diğer önemli bulgu ise lahmacun harçlarında yaşandı. Yapılan testlerde, dana eti olması gereken harçlara kanatlı eti karıştırıldığı belgelendi.
İFŞA LİSTESİ "GUVENİLİRGİDA.TARİMORMAN.GOV.TR" ADRESİNDE
Tarım ve Orman Bakanlığı, bu denetimlerin temel amacının tüketicinin yanıltılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak olduğunu vurguladı. Uygunsuzluk tespit edilen tüm marka, işletme ve ürünlerin tam listesi, Bakanlığın şeffaflık politikası gereği oluşturulan 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açık tutuluyor.