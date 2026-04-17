Pide ve lahmacunda büyük vurgun! Et yerine sakatat ve kanatlı yediriyorlar bu markalara dikkat

GIDA ÜRÜNLERİNDE HİLE YELPAZESİ: BOYADAN TOHUM YAĞINA

Denetimler sadece et ürünleriyle sınırlı kalmadı. Bakanlık müfettişlerinin gerçekleştirdiği geniş çaplı analizlerde, farklı gıda gruplarında da yanıltıcı içeriklere rastlandı:

ATLILARDA GIDA BOYASI: Tüketicilerin severek tükettiği fıstıklı sarmalarda, ürünün rengini daha cazip göstermek amacıyla yasaklı gıda boyası kullanıldığı saptandı.

BALDA TAKLİT VE TAĞŞİŞ: Saf olduğu iddiasıyla satışa sunulan ballarda, içeriğin sahte olduğu veya hileli karışımlar içerdiği rapor edildi.

ZEYTİNYAĞINA TOHUM YAĞI KARIŞIMI: En sık karşılanan hile yöntemlerinden biri olan zeytinyağı tağşişi bu listede de yer buldu. Zeytinyağı adı altında satılan ürünlerin içine ucuz tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.

LAHMACUNDA KANATLI ETİ: Et ürünlerine yönelik bir diğer önemli bulgu ise lahmacun harçlarında yaşandı. Yapılan testlerde, dana eti olması gereken harçlara kanatlı eti karıştırıldığı belgelendi.