Phuket adasında selfie ölüm getirebilir
TAYLAND'ın dünyaca ünlü Phuket adasında yer alan ve fotoğraf meraklılarının akın ettiği havalimanında artık selfie çekmek yasak. Cezai yaptırım olarak idam getirildi
TAYLAND'ın Phuket adasında bulunan Mai Khao sahili, aynı zamadan bölgenin havaalanına da ev sahipliği yapıyor. Ancak uçakların iniş rotasının hemen yanında bulunan plajda turistlerin inişe geçen uçaklarla selfie çektirmeye başlaması güvenlik sorunlarını da beraberinde getirince yetkililer harekete geçti.
Pilotların dikkatlerinin dağıldığını ve halihazırda yoğun olan hava trafiğine ek stres yarattığını savunan yetkililer, çareyi alanı fotoğrafa yasaklamakta buldu. Yasağı duyuran Phuket Uluslararası Havalimanı yöneticisi Wichit Kaeothaithiam, "İnsanlar ve turistlerin fotoğraf çektirmek için uçak pistinin bulunduğu bu alana girmesine izin verilmeyecek" dedi.
20 yıldan başlıyor: Yasağın ihlali durumunda uygulanacak cezalar arasında para cezası ve 20 yıla kadar hapis cezası var. Ancak Kaeothaithiam, yasağın çiğnenmesi halinde uygulanacak en büyük yaptırımın ‘ölüm cezası' olduğunu açıkladı.
İşte fotoğraf meraklıların akın ettiği plajdan bazı kareler: