Phuket adasında selfie ölüm getirebilir

20 yıldan başlıyor: Yasağın ihlali durumunda uygulanacak cezalar arasında para cezası ve 20 yıla kadar hapis cezası var. Ancak Kaeothaithiam, yasağın çiğnenmesi halinde uygulanacak en büyük yaptırımın ‘ölüm cezası' olduğunu açıkladı.