Photoshop'u abarttı göbek deliğini yok etti Linet'i gören dumur oldu

Şarkılarına kattığı etkili yorumu ile sevilen isim Linet birbirinden güzel eserlerinin yanı sıra dış görünüşü ve kıyafetleri ile de magazin basınında sık sık kendine yer buluyor. Aşk hayatında istediğini bir türlü bulamayan Linet son olarak kalça estetiği ile konuşulmuştu.