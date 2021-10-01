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Photoshop'u abarttı göbek deliğini yok etti Linet'i gören dumur oldu

Photoshop'u abarttı göbek deliğini yok etti Linet'i gören dumur oldu

Etkileyici sesi ve şarkılarının yanı sıra sık sık dış görünüşünü değiştirmesi ile de gündem olan şarkıcı Linet yine yaptı yapacağını. Bikinili hallerini instagram hesabından paylalan Linet photoshop ayarını kaçırınca olanlar oldu.

Photoshop'u abarttı göbek deliğini yok etti Linet'i gören dumur oldu

Şarkılarına kattığı etkili yorumu ile sevilen isim Linet birbirinden güzel eserlerinin yanı sıra dış görünüşü ve kıyafetleri ile de magazin basınında sık sık kendine yer buluyor. Aşk hayatında istediğini bir türlü bulamayan Linet son olarak kalça estetiği ile konuşulmuştu. 

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Photoshop'u abarttı göbek deliğini yok etti Linet'i gören dumur oldu

İnstagram hesabını ve diğer sosyal medya hesaplarını aktif kullanan isimlerden biri olan Linet, Yunanistan adalarını gezdi startı Kos adasından verdi. Ardından Simi, Rodos ve Minas'a geçen güzel sanatçı bol bol denize girerek stres attı.

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Photoshop'u abarttı göbek deliğini yok etti Linet'i gören dumur oldu

Yunanistan adalarını gezen Linet, startı Kos adasından verdi. Ardından Simi, Rodos ve Minas'a geçen güzel sanatçı bol bol denize girerek stres attı.

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Photoshop'u abarttı göbek deliğini yok etti Linet'i gören dumur oldu

Tatilinden sık sık pozlar paylaşan Linet'in teknede çektirdiği bikinili halleri sosyal medyanın diline düştü. Photoshop'un ayarını iyice kaçıran Linet, göbek deliğini yok etti. Linet'in bu halleri gören takipçileri ünlü sanatçıya yorum yağdırdı. 

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