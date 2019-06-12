Photoshop'lu fotoğrafı eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Aleyna Tilki'den skandal cevap

Tilki'nin sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımda da photoshop kullanması gözlerden kaçmamış, takipleri yorum yağmuruna tutmuştu. Takipçileri Tilki'ye, "Shop'un ayarını kaçırmışsın, bu kadar zayıf değilsin, O sen olsan bari" gibi yorumlar yapmıştı.