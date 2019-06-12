Photoshop'lu fotoğrafı eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Aleyna Tilki'den skandal cevap
Photoshop haberleriyle gündeme gelen Aleyna Tilki, olumsuz eleştirilere maruz kalmıştı, Tilki'den eleştirilere skandal bir cevap geldi.
Bayram tatili boyunca Bodrum'da arkadaşlarıyla tatil yapan Aleyna Tilki, bikinili görüntülenmiş ve sosyal medyada bikinili halleri birçok eleştiri almıştı. Tilki'nin kilo aldığı eleştirileri dur durak bilmeyince sosyal medya hesabından fit vücutlu olduğu bir halini paylaşmıştı.
Tilki'nin sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımda da photoshop kullanması gözlerden kaçmamış, takipleri yorum yağmuruna tutmuştu. Takipçileri Tilki'ye, "Shop'un ayarını kaçırmışsın, bu kadar zayıf değilsin, O sen olsan bari" gibi yorumlar yapmıştı.
Tilki, gelen eleştiriler üzerine skandal bir paylaşımla cevap verdi. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Tilki, orta parmak hareketi yaparak karşılık verdi.
Tilki'nin takipçileri bu paylaşım karşısında neye uğradığını şaşırdı. Genç şarkıcının paylaşımına, "Terbiye sınırlarını aşmışsın, iyice kafayı yemişsin" gibi yorumlar yapıldı.