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Photoshop ayarını kaçıran Murat Yıldırım'ın pozu alay konusu oldu

Photoshop ayarını kaçıran Murat Yıldırım'ın pozu alay konusu oldu

Son olarak RAMO dizisi ile ekranlara gelen başarılı oyuncu Murat Yıldırım geçtiğimiz gün eşi İmane Elbani ile birlikte Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) Altın Objektif Ödülleri gecesine katıldı. Yıldırım'ın geceden paylaştıkları ile sosyal medyanın diline düştü.

Photoshop ayarını kaçıran Murat Yıldırım'ın pozu alay konusu oldu

SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve büyük ses getiren RAMO dizisi ile oyunculuğunu konuşturan başarılı oyuncu Murat Yıldırım geçtiğimiz akşam eşi İmane Elbani ile birlikte Altın Objektif Ödülleri gecesine katıldı

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Photoshop ayarını kaçıran Murat Yıldırım'ın pozu alay konusu oldu

Özge Özder ile Hakan Bilgin'in sunuculuğunu üstlendiği geceye ünlüler de akın etti. Gecede ödül alan isimlerden biri de Murat Yıldırım oldu. 

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Photoshop ayarını kaçıran Murat Yıldırım'ın pozu alay konusu oldu

Herkesin konuştuğu bu görkemli gecede Murat Yıldırım da RAMO'daki rolüyle ödül aldı. Yılın en iyi aksiyon dizi oyuncusu seçildi. Aynı zamanda 'En İyi Aksiyon Dizisi' için de ödül aldı.

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Photoshop ayarını kaçıran Murat Yıldırım'ın pozu alay konusu oldu

Eşiyle katıldığı geceden 2 ödülle dönen Murat Yıldırım'ın instagram hesabında paylaştığı pozu ise takipçilerini güldürdü. Murat Yıldırım'ın pozunu görenler abi bu kim dublörün mü yorumunu yaptı. 

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