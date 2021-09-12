Pfizer'dan aylar sonra koronavirüs aşısı itirafı! Uğur Şahin'e 'Arkadaşlar bu iş yürümeyecek' dedik
DELTA ve MU gibi yeni varyantlarla dünyanın başına bela olmayı sürüden yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı Uğur Şahin-İzlem Türeci çiftiyle birlikte aşı geliştiren Pfizer'dan aylar sonra çok konuşulacak itiraflar geldi...
Tüm dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs salgınıyla pençeleşiyor. İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Covid-19) özellikle delta varyantı ile daha bulaşıcı hale geldi ve can almaya devam ediyor.
Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi. O aşılardan belki de en popülerini geliştiren şirket Pfizer. Zira Uğur Şahin-Özlem Türeci çiftinin sahibi olduğu BioNTech ile birlikte geliştirilen aşı mRNA teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekmişti.
Pfizer'den aşı itirafı
Dünya genelinde uygulanan aşı sayısı 5 milyar barajını geride bırakırken, bugün Türkiye dahil pek çok ülkede kullanılan bu aşı için Pfizer cephesinden çok konuşulacak açıklamalar geldi.
Pfizer'in viral aşılar için başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu Dr Phil Dormitzer BioNTech'in kurucuları Dr Uğur Şahin ve eşi Dr Özlem Türeci ile aralarında geçen görüşmeyi ilk defa kamuoyu ile paylaştı.