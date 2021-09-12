Pfizer'dan aylar sonra koronavirüs aşısı itirafı! Uğur Şahin'e 'Arkadaşlar bu iş yürümeyecek' dedik

Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi. O aşılardan belki de en popülerini geliştiren şirket Pfizer. Zira Uğur Şahin-Özlem Türeci çiftinin sahibi olduğu BioNTech ile birlikte geliştirilen aşı mRNA teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekmişti.