Peygamber devesi avı olan kelebeği böyle yakaladı! İşte o anlar
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kendi şahsına münhasır peygamber devesi böceği, avladığı kelebekle beslenirken görüntülendi.
İngilizcede “praying mantis” diye biliniyor. Mantis Yunancadan geliyor. Peygamber ya da kahin anlamında. Ön bacaklarının dua eder gibi pozisyonundan dolayı bu mistik havayla anılan böceğin bir insanın yanına gelmesi, Afrika’nın birçok bölgesinde uğurlu sayılıyor.
Boyları 10-15 santimetreye kadar ulaşabiliyor. Kafasını 180 derece çevirebiliyor. Sıcak iklimleri seviyor. Türkiye'de görünüyor. Ama Malezya'da bir hayli fazla.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çeken Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, halk arasında "peygamber devesi" olarak bilinen "Mantidae" böceğinin avladığı kelebeği yemesi, ilginç görüntü oluşturdu.
Beslenme teknikleri dolayısıyla "avcı" olarak da nitelendirilen peygamber devesi, protein ihtiyacını tam karşılayamadığı zamanlarda cüce fare ve sinek kuşu gibi canlıları da avlayabiliyor.