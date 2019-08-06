Peygamber devesi avı olan kelebeği böyle yakaladı! İşte o anlar

İngilizcede “praying mantis” diye biliniyor. Mantis Yunancadan geliyor. Peygamber ya da kahin anlamında. Ön bacaklarının dua eder gibi pozisyonundan dolayı bu mistik havayla anılan böceğin bir insanın yanına gelmesi, Afrika’nın birçok bölgesinde uğurlu sayılıyor.